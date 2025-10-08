الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جريح فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة المحتلة

      Add Post

      جريح فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة المحتلة· Post

      Ctrl+KSave draftPublish

      جريح فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة المحتلة

      ﻿Toggle panel: Manar24 – Post Options

      Post Options

      Manar Video ID

      Publish To WhatsApp

      Publish To **M-Plus** WA

      عرض العاجل كصورة واتسأب

      Post Updated

      PostBlock

      جريح فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة المحتلة

      Set featured imageAdd an excerpt…

      Last edited a second ago.

      StatusDraft

      PublishImmediately

      Slugجريح-فلسطيني-برصاص-العدو-الإسرائيلي-في-مدينة-طوباس-بالضفة-المحتلة

      Authorذو الفقار ضاهر

      ParentNone

      Categories

      Search Categoriesأخبار مميزةأهم الأخباراقتصادالخط الساخنالصحفبيانات ودعواتتقارير مصورةخاصإنفوغرافتقارير خاصةفيديوغرافنجاحاتخطاب الأميندوليصورة وخبرعاجلعربي وإقليميغير مصنففلسطين المحتلةكلام في الميزانكيان العدولبنانمقال رأيمنوعاتبيئةتكنولوجياثقافي ودينيصحةAdd Category

      Tags

      Add Tag

      Separate with commas or the Enter key.

      Most Used

      • لبنان
      • العدو الاسرائيلي
      • العدوان على غزة
      • غزة
      • فلسطين
      • ايران
      • حزب الله
      • جنوب لبنان
      • العدوان على ايران
      • اليمن

      Writers

      Add New Writer

      Separate with commas or the Enter key.

      Most Used

      • ذوالفقار ضاهر
      • محمد علوش
      • أحمد فرحات
      • سمية علي
      • زين صندوق
      • حيدر كرنيب
      • حنين الموسوي
      • ماهر قمر
      • مواقع إخبارية
      • dw.com

      Sources

      Add New Source

      Separate with commas or the Enter key.

      Most Used

      • موقع المنار
      • الوكالة الوطنية للاعلام
      • الوكالة الوطنية للإعلام
      • مواقع
      • المركز الفلسطيني للاعلام
      • وكالات
      • قناة المنار
      • مواقع إخبارية
      • أ.ف.ب.
      • صحف

      Toggle panel: X Publish: إرسال عند النشر (حسابات متعددة)

       أرسل هذه التدوينة إلى X عند النشر

      اختر الحسابات: @Bot_TV_News (1971862256800374784)— domain: https://almanar.com.lb

      محتوى الإرسال:

       العنوان فقط (بدون رابط)
       العنوان + الرابط

       أرفق الصورة البارزة

       أرفق فيديو (من المرفقات/الميتا/المحتوى/ma_video)

      مقتطف من المحتوى:

       أرفق مقتطفًا بعد العنوان (وأبعد الرابط إن مفعّل)
      الطول الأقصى: 

      منشن وهاشتاغ:

      منشن (@): 

      هاشتاغ (#): 

       حوّل وسوم المقال (Tags) إلى هاشتاغات تلقائيًا   الحد الأقصى: 

      مصدر فيديو (ID أو URL): 

       أعد الإرسال الآن لهذه الحسابات (حتى لو سبق النشر)

      حدّ النص 280 حرف. الصور الكبيرة والفيديو تُرفع chunked تلقائيًا. المنصات مثل YouTube/Instagram لا تُرفع مباشرة كفيديو.Toggle panel: LiveStory SettingsToggle panel: Post Attributes

      OrderToggle panel: Telegram Publish: إرسال عند النشر

       أرسل هذه التدوينة إلى تلغرام عند النشر

      اختر القنوات: قناة المنار – Al Manar TV (@almanarnews)— domain: https://almanar.com.lb manarbreaking | المنار عاجل (@manarbreaking)— domain: https://almanar.com.lb

      محتوى الإرسال:

       العنوان فقط (بدون رابط)
       العنوان + الرابط

       أرفق الصورة البارزة إن وُجدت

       أرفق فيديو إن وُجد (مرفق أو من المحتوى)

      مقتطف من المحتوى:

       أرفق مقتطفًا بعد العنوان (وأبعد الرابط إن مفعّل)
      الطول الأقصى بالأحرف:  يُولَّد من الملخص إن وُجد، وإلا من نص المحتوى بعد إزالة الأكواد.

       أعد الإرسال الآن لهذه القنوات (حتى لو تم الإرسال سابقًا)

      هذه الخيارات تُحفظ باستثناء “أعد الإرسال الآن” فهو مؤقّت ويطبق على هذه العملية فقط.Toggle panel: Manar24 – More OptionsToggle panel: Post Expiry SettingsExpiry Date:

       Ignore category expiryOpen publish panel

      • Post

      + Add New Post

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة من طيران العدو الإسرائيلي تستهدف المناطق الغربية في مدينة غزة

      غارة من طيران العدو الإسرائيلي تستهدف المناطق الغربية في مدينة غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة