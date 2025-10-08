الخميس   
   09 10 2025   
   16 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:17
    سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة من طيران العدو الإسرائيلي تستهدف المناطق الغربية في مدينة غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

