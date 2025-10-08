الدفاع المدني في غزة: ما يجري في غزة ليس هدوءا بل إبادة مستمرة بأساليب متغيرة هدفها النهائي محو الوجود الفلسطيني من قلب المدينة وحرمان السكان من أيّ مكان يعودون إليه بعد الحرب