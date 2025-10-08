الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف عملياته بل يُبطئ وتيرة القتل المباشر للمدنيين العزّل بما يتماشى مع مصالحه السياسية في محاولة لتسويق صورة زائفة تُظهره كمن يسعى إلى وقف الحرب