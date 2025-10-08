الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:40
    عاجل

    جريح فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60

      شهيد فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة في دير جرير شرق رام الله بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يؤدون رقصات استفزازية بحماية قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت بالضفة المحتلة

