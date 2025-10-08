الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:55
    عاجل

    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يقتل 2 من الكوادر الطبية كل يوم وصحفياً فلسطينياً كل 3 أيام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي ينبغي أن يكونا في السجن

      أديس أبابا تتهم إريتريا بالاستعداد لحرب ضد إثيوبيا

      الجهاد الإسلامي: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة بمفاوضات وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

