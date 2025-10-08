الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى: نحذر من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات في الأقصى خلال الأيام المقبلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أديس أبابا تتهم إريتريا بالاستعداد لحرب ضد إثيوبيا

      أديس أبابا تتهم إريتريا بالاستعداد لحرب ضد إثيوبيا

      الجهاد الإسلامي: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة بمفاوضات وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

      الجهاد الإسلامي: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة بمفاوضات وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى

      الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الصناعة والعلوم

      الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الصناعة والعلوم