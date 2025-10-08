الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:04
    مصدر قيادي في الجهاد الإسلامي: إشراك الفصائل مع حماس في المفاوضات مطلب وطني فلسطيني وحظي بترحيب الوسطاء

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

      طهران تستدعي سفراء أوروبيين

      الرئيس بري استقبل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور: الإلتزام بإتفاق الطائف السبيل لخلاص لبنان من أزماته

