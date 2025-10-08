الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السيسي: أدعو الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النخالة: نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضح

      النخالة: نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضح

      النخالة: يجب أن نتمسك بحقوقنا أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد كل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة

      النخالة: يجب أن نتمسك بحقوقنا أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد كل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة

      النخالة: اليوم نخوض أقسى معركة في تاريخ نضالنا ولن نستسلم فنحن أصحاب حق وسنقاتل من أجل استرداد حقوقنا

      النخالة: اليوم نخوض أقسى معركة في تاريخ نضالنا ولن نستسلم فنحن أصحاب حق وسنقاتل من أجل استرداد حقوقنا