    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة تسير بشكل إيجابي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النخالة: نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضح

      النخالة: يجب أن نتمسك بحقوقنا أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد كل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة

      النخالة: اليوم نخوض أقسى معركة في تاريخ نضالنا ولن نستسلم فنحن أصحاب حق وسنقاتل من أجل استرداد حقوقنا

