الجهـاد الإسلامي: نوجّه التحية إلى جميع أبطال أسطول الحرية الذين يمثلون صوت الضمير الإنساني في وجه جرائم الحرب وحرب الإبادة الذي يواصل الكيان اقترافها بحق قطاع غزة