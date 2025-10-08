الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:10
    عاجل

    مصادر فلسطينية: الاحتلال الصهيوني ينسف مباني سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة حزما شمال القدس المحتلة وبلدات في الضفة الغربية المحتلة

      مسيرة حاشدة تجوب شوارع نيويورك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا باستمرار حرب الإبادة الصهيونية المدعومة أمريكياً ضد قطاع غزة

      مظاهرات في المكسيك وكولومبيا وتشيلي دعماً للشعب الفلسطيني ورفضا لاستمرار حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة

