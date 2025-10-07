الثلاثاء   
    رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن يتوجه الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات مسيّرة إسرائيلية تطلق النار في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة

      آليات العدو الإسرائيلي تطلق النار شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة أطلقها زميله في مستوطنة “كريات أربع”

