الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:24
    عاجل

    المتحدث باسم جيش العدو: إصابة جنديين بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر رسمي تركي: رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين سيشارك في مفاوضات غزة غدا بمدينة شرم الشيخ

      في مشهدٍ حسينيٍّ مهيب… كفركلا تُشيّع شهيدَيها تأكيداً على الثبات في نهج المقاومة

      حماس تشترط ربط الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الكامل من غزة

