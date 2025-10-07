سرايا القدس: نُبرق بالتحية الكبيرة لإخوان السلاح والدم في حزب الله الذين شكلوا لنا سنداً مهماً وكبيراً وقدموا خيرة قادتهم ومجاهديهم في هذه المعركة المباركة وفي مقدمتهم السيد حسن نصر الله