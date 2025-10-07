الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:52
    سرايا القدس: نُبرق بالتحية الكبيرة لإخوان السلاح والدم في حزب الله الذين شكلوا لنا سنداً مهماً وكبيراً وقدموا خيرة قادتهم ومجاهديهم في هذه المعركة المباركة وفي مقدمتهم السيد حسن نصر الله  

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “ندوة فكرية دينية في بيت شاما إحياءً لذكرى استشهاد الأمينين العامين”

      “مرسم أجيال السيد يُكرّم شيخ الشهداء في جبشيت”

      “64 شجرة في البازورية عربون وفاء لسيد الشهداء”

