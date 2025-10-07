الخميس   
    سرايا القدس: نؤكد أننا وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية لن ندخر جُهداً لإيجاد الوسيلة لإنهاء هذه الحرب والمعاناة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وقد حرصنا لتحقيق ذلك منذ شهور طويلة

