حزب الله: نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشهداء القادة ‫‏الأبرار وكل الشهداء الذين ارتقوا ‏على طريق القدس والى الجرحى والأسرى وإلى كل من وقف ‫وساند وضحى في سبيل ‌‏القدس وفلسطين