    حزب الله: نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشهداء القادة ‫‏الأبرار وكل الشهداء الذين ارتقوا ‏على طريق القدس والى الجرحى والأسرى وإلى كل من وقف ‫وساند وضحى في سبيل ‌‏القدس وفلسطين 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       في ذكرى طوفان الأقصى .. “حماس”: أولويتنا وقف العدوان والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

      اعلام العدو: من ساعات الصباح حتى الآن صاروخ واحد من غزة و 3 طائرات بدون طيار من اليمن

      حزب الله في ذكرى “طوفان الأقصى”: لوحدة الموقف العربي والإسلامي ولرصّ الصفوف دعمًا للمقاومة

