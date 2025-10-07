الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:45
    عاجل

    ‫حزب الله: إننا على خط سيد شهداء الأمة ‏وصفيه الهاشمي ‫‏والشهداء مستمرون في حفظ أمانة المقاومة ودماء الشهداء 

