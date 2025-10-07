الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:13
    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت عمالاً يرممون العين التراثية في بلدة عديسة بقنبلتين صوتيتين دون وقوع اصابات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إيران تعلن عن رؤية حكومية جديدة لمواجهة “آلية الزناد”

      الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعرقل حركة الملاحة الجوية ويهدد خدمات الطيران إلى المدن الصغيرة

       هولندا: لا أدلة على تورط روسيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة في أوروبا

