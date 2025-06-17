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رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: نُحذّر سكان الأراضي المحتلة، وخاصة تل أبيب وحيفا، بضرورة مغادرة هذه المناطق حفاظًا على أرواحهم