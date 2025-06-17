الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
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    رئيس هيئة الاركان الايرانية: العمليات التي نفذت حتى الآن هي لاغراض الردع والعملية العقابية ستنفذ قريبا