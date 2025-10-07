قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد السيد مجيد موسوي: بإصلاح الأضرار نحن على أتم الاستعداد للتعامل بحزم وسرعة مع أي تهديد أو مغامرة من العدو