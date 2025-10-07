الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد السيد مجيد موسوي: بإصلاح الأضرار نحن على أتم الاستعداد للتعامل بحزم وسرعة مع أي تهديد أو مغامرة من العدو

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعرقل حركة الملاحة الجوية ويهدد خدمات الطيران إلى المدن الصغيرة

      الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعرقل حركة الملاحة الجوية ويهدد خدمات الطيران إلى المدن الصغيرة

       هولندا: لا أدلة على تورط روسيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة في أوروبا

       هولندا: لا أدلة على تورط روسيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة في أوروبا

      ستارمر يصف احتجاجات الطلاب في ذكرى 7 أكتوبر بأنها “غير بريطانية”

      ستارمر يصف احتجاجات الطلاب في ذكرى 7 أكتوبر بأنها “غير بريطانية”