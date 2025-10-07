الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: عامان من الثبات والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة في وجه أعتى احتلال عرفته البشرية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت بصاروخين سيارة في بلدة ديرعامص جنوب لبنان

      مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت بصاروخين سيارة في بلدة ديرعامص جنوب لبنان

      اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء هجوم مقاتلي حماس على مواقع للجيش في قطاع غزة

      اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء هجوم مقاتلي حماس على مواقع للجيش في قطاع غزة

      حماس: عامان وشعبنا متجذر في أرضه وملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية وحقه في تقريره مصيره 

      حماس: عامان وشعبنا متجذر في أرضه وملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية وحقه في تقريره مصيره 