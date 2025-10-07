الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: طوفان الأقصى عامان من الصمود الأسطوري والمواجهة 

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت بصاروخين سيارة في بلدة ديرعامص جنوب لبنان

      مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت بصاروخين سيارة في بلدة ديرعامص جنوب لبنان

      اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء هجوم مقاتلي حماس على مواقع للجيش في قطاع غزة

      اعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء هجوم مقاتلي حماس على مواقع للجيش في قطاع غزة

      حماس: عامان وشعبنا متجذر في أرضه وملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية وحقه في تقريره مصيره 

      حماس: عامان وشعبنا متجذر في أرضه وملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية وحقه في تقريره مصيره 