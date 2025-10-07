الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اليونيسف: لا مكان آمنًا في غزة والأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الصواريخ الاستراتيجية تجري اختباراً شاملًا لمجمع “أومسك” الصاروخي

      قوات الصواريخ الاستراتيجية تجري اختباراً شاملًا لمجمع “أومسك” الصاروخي

      ترامب يفرض رسوما بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من تشرين الثاني

      ترامب يفرض رسوما بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من تشرين الثاني

      مراسل المنار: 7 إصابات بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مراسل المنار: 7 إصابات بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة