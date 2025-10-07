الثلاثاء   
    مجلس الشيوخ الأمريكي يخفق للمرة الخامسة في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      زوارق حربية صهيونية تقصف ساحل المنطقة الجنوبية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      طائرات العدو تستهدف خيمة نازحين بالقرب من أبراج حمد شمال غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: انفجار ضخم ناجم عن نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

