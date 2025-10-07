الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 03:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإخبارية السورية عن مصدر رسمي: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: انفجار ضخم ناجم عن نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: انفجار ضخم ناجم عن نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      نيويورك تايمز : ترامب أوعز لمبعوثه الخاص إلى المفاوضات مع الفنزويليين بوقف جميع الاتصالات الدبلوماسية

      نيويورك تايمز : ترامب أوعز لمبعوثه الخاص إلى المفاوضات مع الفنزويليين بوقف جميع الاتصالات الدبلوماسية

      مصادر فلسطينية: اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال داخل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال داخل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة