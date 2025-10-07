الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:48
    وفد حماس شرم الشيخ أكد للوسطاء أن استمرار القصف في غزة يشكل تحدياً أمام الإفراج عن الأسرى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة جوية على منطقة جورة العقاد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين: “إسرائيل” ترتكب مجزرة متواصلة في قطاع غزة

      زوارق العدو الإسرائيلي الحربية تفتح نيرانها بكثافة على شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

