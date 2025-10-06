الإثنين   
   06 10 2025   
   13 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 05:40
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل اعلام سورية: سقوط قذيفتين في السهول المحيطة بقرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مصدرهما الأراضي المحتلة

      مصادر فلسطينية: غارة لطيران العدو الصهيوني تستهدف وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      صحيفة “إسرائيل هيوم” الصهيونية: لأول مرة في مدينة “إيلات” بدء نصب ملاجئ متنقلة جراء الهجمات القادمة من اليمن

