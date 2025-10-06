الإثنين   
    مراسل المنار: تعرض أطراف بلدة شبعا لإطلاق الرصاص من موقع العدو الإسرائيلي في الرادار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

      حماس: وصل وفد الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة وتبادل الأسرى

      قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق مدينة حمد شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

