    قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مناطق متفرقة من حي النصر غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قيادي في حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة خطير

      تظاهرات حاشدة في لاهور تنديداً بعدوان غزة وقرصنة الاحتلال ضد أسطول الصمود

      وفاة جديدة بسبب حرب التجويع الإسرائيلية في غزة والحصيلة ترتفع إلى 460 شهيدًا

