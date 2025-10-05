الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:14
    عاجل

    مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الحربية في أجواء البقاع الغربي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحاج حسن: الحكومة تتحدث عن السيادة لكنّها لم تنجح باتخاذ قرار حقيقي للحرب والسلم

      النائب رائد برو: هل تحوّل وزير العدل إلى ضابطة عدلية لدى الإدارة الأمريكية؟

      الصليب الأحمر: شهدنا تفريغاً للروح الإنسانية بغزة وآلاف الفلسطينيين فصلوا عن عائلاتهم وكثير منهم مفقودون

