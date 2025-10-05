الوزير السابق محمود قماطي خلال زيارة لوفد الحزب العربي البعثي الاشتراكي إلى مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله: لن نتخلى عن السلاح والمقاومة وسنمضي قدماً مهما كانت التحديات وسننتصر