الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:08
    الوزير السابق محمود قماطي خلال زيارة لوفد الحزب العربي البعثي الاشتراكي إلى مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله: لن نتخلى عن السلاح والمقاومة وسنمضي قدماً مهما كانت التحديات وسننتصر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات المسلحة اليمنية: سنتعامل على ضوء التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني المظلوم

      القوات المسلحة اليمنية: نتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة ونؤكد تنسيقنا مع المقاومة

      القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ