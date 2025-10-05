الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    استهداف غارات العدو حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

       الإبادة في يومها الـ 727… مجزرة في دير البلح وتحذيرات جديدة لسكان مدينة غزة

       الإبادة في يومها الـ 727… مجزرة في دير البلح وتحذيرات جديدة لسكان مدينة غزة

      الحرب الصهيونية على غزة تتصاعد وحملة تدمير ممنهجة لتهجير الفلسطينيين تحت النار

      الحرب الصهيونية على غزة تتصاعد وحملة تدمير ممنهجة لتهجير الفلسطينيين تحت النار