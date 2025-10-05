الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق ثماني مناطق في روسيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال غادي أيزنكوت: أدعو نتنياهو لإتمام الصفقة حتى نكون جديرين بالثمن الباهظ الذي دفعناه

      رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال غادي أيزنكوت: أدعو نتنياهو لإتمام الصفقة حتى نكون جديرين بالثمن الباهظ الذي دفعناه

      مصر تستضيف وفدي المقاومة والعدو لبحث عملية تبادل الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة

      مصر تستضيف وفدي المقاومة والعدو لبحث عملية تبادل الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة

      استهداف غارات العدو حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي مدينة غزة

      استهداف غارات العدو حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي مدينة غزة