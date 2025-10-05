الأحد   
    قصف مدفعي وغارات جوية من طائرات الاحتلال تستهدف حي التفاح شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      باكستان | آلاف المتظاهرين في لاهور تضامنًا مع الفلسطينيين ورفضًا لاعتراض أسطول الصمود

      تجدد القصف المدفعي على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

      رئيس وزراء ماليزيا: خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة ليست مثالية وأولويتنا الآن هي إنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني

