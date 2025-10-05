الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابة مواطن برصاص قوات العدو الإسرائيلي عند حاجز عطارة شمالي رام الله

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منزل الشهيد محمود العقاد خلال اقتحام شارع حلاوة في نابلس

      قوات الاحتلال تداهم منزل الشهيد محمود العقاد خلال اقتحام شارع حلاوة في نابلس

      إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة والآليات شمال شارع الشفاء غرب مدينة غزة

      إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة والآليات شمال شارع الشفاء غرب مدينة غزة

      وسائل إعلام سورية: رصد طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء درعا و القنيطرة

      وسائل إعلام سورية: رصد طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء درعا و القنيطرة