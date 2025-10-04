السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:48
    مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بقنابل محلية الصنع خلال المواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش نفذ عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكزه

      جمعية “وتعاونوا”: قوافل الدعم في القرى الحدودية مستمرة

      تحية شبابية في ذكرى سيد شهداء الأمة: عهدٌ للمقاومة وتأكيدٌ على المسؤولية الوطنية

