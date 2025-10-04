السبت   
    الخارجية المصرية: مصر تستضيف وفدين إسرائيلي وفلسطيني الإثنين لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدوّ يواصل خروقاته… تصعيدٌ صهيونيّ رغم خطةِ الحصرية والقرارات الدولية

      جدل قانوني حول طلب حلّ جمعية رسالات المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء

      حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الجهاديين الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني

