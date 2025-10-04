مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية عاودت القاء قنبلة ثانية على حي الكساير في ميس الجبل بالتزامن مع توجه الدفاع المدني اللبناني لتفقد اضرار القنبلة الأولى التي القتها محلقة على حفارة متوقفة في الحي