السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:42
    عاجل

    رغم استمرار العدوان ترامب يقول “أقدّر وقف إسرائيل القصف مؤقتا لمنح فرصة لإتمام عملية إطلاق الرهائن واتفاق السلام”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة تهز مدغشقر

      وسائل إعلام صهيونية: نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لاجتماع

      القسام: استهداف نقطة تمركز لجيش الاحتلال داخل “استراحة مسك الجراح” شمال غربي مدينة غزة بدفعتين من قذائف الهاون يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025

