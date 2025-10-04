السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:10
    كتائب القسام: استهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 وقوات متوغلة بقذائف هاون بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      37 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

      الشيخ قاسم: نحن مع التمثيل العادل وإذا طالب غيرنا ‫بالتمثيل حسب ضغوطات الوصاية فلا يمكن لمخالفته المواطنة الصحيحة 

      الشيخ نعيم قاسم: لبنان في قلب العاصفة الإسرائيلية والطائف ليس وجهة نظر بل اتفاق

