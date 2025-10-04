إعلام العدو عن مسؤول في “البيت الأبيض”: مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتوجهان اليوم إلى مصر وسيشاركان في مفاوضات تفاصيل إطلاق الأسرى وإنهاء الحرب