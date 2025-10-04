السبت
عاجل
اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: المشاركون التونسيون في أسطول الصمود يخوضون إضراباً عن الطعام
04-10-2025 14:52 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الدفاع الروسية: اعترضت قوات الدفاع الجوي وأسقطت ظهر اليوم 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وأوريل
14:45
29 شهيـــدا جراء عدوان الاحتلال الذي لم يتوقف على قطاع غزة منذ فجر اليوم رغم دعوة ترامب للكيان الإسرائيلي بوقف القصف
14:28
سرايا القدس: قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركز لجنود وآليات العدو الصهيوني أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة
14:22