يتقبل مكتب المرجع السيد علي السيستاني في لبنان التعازي بوفاة عقيلة السيد السيستاني يوم الاثنين في الـ6 تشرين الأول الجاري من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة عصرا في مجمع الإمام الصادق (ع) الثقافي