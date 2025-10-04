السبت   
    مصادر في مستشفيات غزة: 7 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فصائل المقاومة الفلسطينية: موقف حماس المسؤول نيابة عن القوى والفصائل الفلسطينية بمثابة صرخة في وجه العالم

      فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو إلى استكمال الخطوات والاجراءات من الأطراف كافة بما فيهم السلطة الفلسطينية

      مجمع الشفاء الطبي: وردتنا إشارات بوجود عدد كبير من جثامين الشهداء في مناطق عدة بمدينة غزة عقب انسحاب جيش الاحتلال منها

