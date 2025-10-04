السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: إصابة طفلة برصاص العدو قرب مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس

      مواضيع ذات صلة

      العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة متواصل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

      العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة متواصل وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

      مقتل ضابط صهيوني وإصابة جنديين في غزة

      مقتل ضابط صهيوني وإصابة جنديين في غزة

      “سرايا القدس”: استهدفنا مع “القسام” جنود الاحتلال بمدينة حمد

      “سرايا القدس”: استهدفنا مع “القسام” جنود الاحتلال بمدينة حمد