    مصادر فلسطينية: مدفعية العدو تستهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجمع ناصر الطبي: استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خانيونس

      مستوطنون يعتدون على منزل ويكسرون نوافذه في مسافر يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: إصابة طفلة برصاص العدو قرب مدينة حمد السكنية شمالي خانيونس

