السبت   
   04 10 2025   
   11 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الهولندي: يجب أن تنجح خطة السلام للرئيس الأمريكي لإنهاء الوضع الكارثي في غزة وتحقيق حل دائم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بوليتيكو عن مسؤولين بالبنتاغون: هيغسيث يقيل رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه

      بوليتيكو عن مسؤولين بالبنتاغون: هيغسيث يقيل رئيس أركان البحرية الأمريكية جون هاريسون من منصبه

      قصف إسرائيلي مكثف مستمر على مدينة غزة

      قصف إسرائيلي مكثف مستمر على مدينة غزة

      مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”

      مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”