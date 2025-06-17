الثلاثاء   
   17 06 2025   
   21 ذو الحجة 1446   
   بيروت 09:47
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    وزارة الصحة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى بعد مجزرة كبيرة ارتكبها الاحتلال بحق الأهالي المنتظرين للمساعدات في خانيونس